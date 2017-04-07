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Dünya
Deutsche Welle

İsveç'te kamyon yayaların üzerine sürüldü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun işlek bir alışveriş caddesinde yayaların üstüne sürdüğü bildiriliyor. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

07 Nisan 2017 19:40

İsveç basını, başkent Stockholm'de bir kamyonun işlek bir alışveriş caddesinde yayaların üzerine sürdüğünü bildiriyor. İsveç SVT televizyonu yaralılar olduğunu belirtiyor. Kamyonun, işlek alışveriş caddeleri olan Drottninggatan ve Kungsgatan caddelerinin kesiştiği yerde yayaların üzerine sürdüğü bildiriliyor.

Polisten yapılan ilk açıklamada, terör saldırısı ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Açıklamada, "Yaralılar olduğuna dair bilgi aldık" denildi.

İsveç radyosu, kamyonun yayaların üzerine sürmesi sonucu en az üç kişinin öldüğünü duyurdu. Olay yerindeki STV televizyonu muhabiri ise söz konusu alışveriş caddesi üzerinde yangın çıktığı ve kaos yaşandığını bildiriyor.

Caddeye açılan yoların kapatıldığı, olay yerinde güvenlik güçlerinin konuşlandığı belirtildi. Stockholm'deki parlamento binası kapatılırken, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters,GA/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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StockholmSVTDrottninggatanKungsgatanSTVWelle Türkçe dpa/ReutersGA/BW

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