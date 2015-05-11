İsveç'te İslam karşıtı parti kapatıldı

İsveç'te İslam ve göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan 'İsveçliler Partisi' büyük yatırımlara rağmen seçimlerde umduğunu bulamayınca feshedildi.

İsveç'te göçmen ve İslam karşıtı politikalarıyla tanınan ''İsveçliler Partisi'' (Svenskarnas Parti), son seçimde beklenen başarıyı elde edemeyince feshedildi.



Nazi yanlısı İsveçliler Partisi, 2008 yılında göçmenleri ülkeden atmak ve İsveç sınırlarını tamamen yabancılara kapatmak amacıyla kurulmuştu.



Genel Başkan Stefan Jacobsson, partinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, büyük yatırım yapmalarına rağmen geçen sene eylül ayındaki seçimlerde umduklarını bulamadıkları için partiyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu.



İsveçliler Partisi, söz konusu seçimde 7 milyon geçerli oyun sadece 10 binini alabilmişti.