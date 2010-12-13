-İSVEÇ'TE İLK KEZ TÜRKÇE TİYATRO GÖSTERİSİ STOCKHOLM (A.A) - 12.12.2010 - Stockholm'de biraraya gelen Türkler, kurdukları tiyatro grubu ile Türkçe bir oyunu sahneledi. Tamamen amatör oyunculardan oluşan tiyatro grubu seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. ''Yarınlara Geç Kalmadan'' adı ile sahnelenen oyunun yönetmenliğini Ayla Zorer üstlenirken, oyuncular hayatlarında ilk kez sahnede seyirci karşısına çıktı. Uyuşturucu batağına karşı gençlere uyarıların yer aldığı oyunda oyuncular, ailelere de bu konuda alabilecekleri önlemler konusunda uyarılarda bulunuyor. Stockholm'de Türk-İsveç Ulusal Tiyatro Derneği ile İsveç Devlet Tiyatrosunun desteğinde gerçekleştirilen Türkçe tiyatro oyununu Türkiye'nin İskandinavya Ülkeleri Emniyet Müşaviri Feyzullah Arslan yazarken, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk'ün de oyuna destek verdiği bildirildi. Yönetmen Ayla Zorer tarafından daha çok genç amatörlerden kurulan tiyatro grubunun 8 aylık çalışması sonucunda oyunun sahneye konduğu ifade edildi. Oyunu izleyen Feyzullah Arslan, Türkçe sahnelenen oyunu emniyet teşkilatı olarak hep birlikte yazdıklarını dile getirerek, ''Gençlerin kötü alışkanlıklar kazanmaması, ailelerin bu konuda ne tür önlemler alması gerektiği ve gençlerin nasıl davranacakları konularda mesajlar içeren bir oyun. Ayrıca gençler bir sorun ile karşılaştıklarında çözüm yeri olarak her zaman ailelerinin yanını görmeleri gerektiğini dile getiren bir oyun'' dedi. Oyunun yönetmeni Ayla Zorer de amatör bir ekip olmasına rağmen oyuncuların çok başarılı olduğunu ve aynı oyunu sahnelemeleri için Norveç ve Danimarka'dan da teklif aldıklarını söyledi. Konya'nın Kulu ilçesinden gelen gurbetçi bir ailenin İsveç'te yaşayan çocuğu olan ve başrolü üstlenen Kadir Kulbay, oyun ile gençlere çok güzel ve yararlı mesajlar verdiklerini ifade etti. Annesi Türk, babası İtalyan olan diğer oyuncu Elinur Bilfeldt de ''Oyunu sahnelemek ile iyi bir iş yaptığımızı hissediyorum. Uyuşturucu ile ilgili olarak güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum'' dedi.