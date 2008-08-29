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Yaşam

İsveç'te göl canavarı

İsveç'te yüzyıllardır efsanelerde anlatılan "Storsjö Gölü canavarının" görüntülendiği iddia edildi

29 Ağustos 2008 03:00

Svenstaviks Köyü esnaf derneğinin başkanı Gunnar Nilsson, göle kameralar yerleştirdiklerini ve dün saat 12.21'de bir canlının hareketlerini filme aldıklarını belirterek, "Bu, ne turna
balığı, ne levrek. Bundan eminiz" dedi.
        
Bölgede 1635'ten bu yana 200'den fazla kez tanıklık edilen, son olarak geçen ay görüldüğü iddia edilen "göl canavarı" esrarını aydınlatmak için, göl kıyısındaki köyün esnaf derneği, başka kuruluşların  desteğiyle ikisi su altında olmak üzere göle 6 kamera yerleştirdi.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, uzun gövdeli ve kambur duruşlu esrarengiz yaratığın köpeğe benzeyen kafasında, kulakları ya da yüzgeçleri bulunuyor.
        
Gölde dün çekildiği iddia edilen ve internette yayınlanan görüntülerde,  gölün bulanık sularında hareket eden, uzun bir yılana benzeyen bir yaratık görülüyor.

Köyün sakinleri görüntülerin yayınlanmasından sonra heyecanlarını gizleyemezken, kameraları yerleştiren esnaf derneği yetkilileri, görüntülerin çekilebilmesinin çok heyecan verici ve müthiş bir şey olduğunu, kamera yerleştirmelerinin amacının gölün çevresinde ticaret ve  turizmi artırmak olduğunu belirtiyor.

Göle yakında biri 30 metre derinlikte olmak üzere 20 kadar kamera daha yerleştirilecek.

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