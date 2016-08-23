İsveç'te el bombalı saldırı: Bir çocuk hayatını kaybetti

Göteborg kentinde bir apartman dairesine atılan el bombası 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Hayatını kaybeden çocuğun, İngiltere'nin Birmingham kentinden akraba ziyareti için Göteborg'a gitmiş olan Yusuf Warsame olduğu açıklandı.

Eve el bombası atıldığı sırada evde en az 5 çocuk bulunuyordu.

Ağır yaralanan Yusuf Wersame, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

Olayın "kan davasından" kaynaklanıyor olabileceğini açıklayan İsveç polisi, saldırının geçen yıl aynı bölgede bir kişiyi vurarak öldüren şüphelinin evinde gerçekleştiğini belirtti.

2015 yılında bölgede yaşayan Somali kökenliler arasında, yine kan davası nedenli bir silahlı çatışma yaşanmıştı.

Ay başında olayla ilgili olarak sekiz kişiye 7 yıldan müebbet hapse kadar çeşitli cezalar verilmişti.