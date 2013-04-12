İsveç'te cuma günleri ezan okunacak

İsveç'in başkenti Stockholm'de Belediye Meclisi ve Emniyet, Fittja Ulu Cami'den cuma günleri hoparlörle ezan okunmasına onay verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'da cuma günleri artık hoparlörlerle ezan okunabilecek. Belediye Meclisininin ardından, Emniyetten de onay çıktı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Fittja Ulu Cami'den cuma günleri hoparlörle canlı olarak ezan okunmasında teknik sakınca bulunmamaktadır" denildi.

12:00 ile 13:00 saatleri arasında 3 ila 5 dakika arasında okunacak ezanın asayiş ve trafik açısından da hiçbir sorun teşkil etmediği kaydedildi.

Ezan uygulaması için Stoclholm İslam Kültür Derneği Başkanı İsmail Okur geçen yıl 24 Ocak'ta başvuruda bulunmuştu.

İlk ezanın haftaya cuma günü okunacağı Fittja Ulu Camii, 2007 yılında ibadete açılmıştı.