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Dünya

İsveç'te cami kundaklandı

Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izledi

27 Eylül 2017 11:27

İsveç'in Örebro kentinde, aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği cami kundaklandı. Örebro İtfaiye Şefi Ulf Jacobsen, yangını söndürmek için yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunduklarını ancak caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktardı. 

Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izledi, caminin imamı çalışmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Vivalla Mahallesi'nde 2007'de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.

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