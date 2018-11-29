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Dünya

 İsveç'te bir yolcu uçağı binaya çarptı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Yaklaşık 180 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı İsveç’te havalimanında bulunan bir binaya çarptı

29 Kasım 2018 13:21

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Yaklaşık 180 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı İsveç’te havalimanında bulunan bir binaya çarptı.
Air India Havayolları’na ait olan Boeing 787-800 tipi yolcu uçağı, İsveç’in başkentinde bulunan Stockholm Arlanda Havalimanı’na inişi sırasında, uçağın sol kanadını bir binaya çarptı. Çarşamba akşam saatlerinde gerçekleşen kazayla ilgili İsveç polisi yaptığı açıklamada, “Boeing hava aracının, inişinin ardından beşinci terminale ulaşmaya çalışırken sol kanadı bir binaya çarptı” denildi.
Kazanın ardından uçakta bulunan 179 yolcu dışarı alınırken, can kaybı veya yaralı bulunmadığı fakat uçağın sol kanadının hasar gördüğü belirtildi. (Fotoğraflı)

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