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Dünya
Deutsche Welle

İsveç'te bir Iraklı gözaltına alındı

İsveç’te iki gündür aranan bir Irak vatandaşı “terör eylemi planladığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.

20 Kasım 2015 13:15


Suriye'den İsveç'e gelen 25 yaşındaki Irak vatandaşı Mutar Muthanna Macid Boliden'deki mülteci yurdunda gözaltına alındı. Görgü tanıkları Boliden'in bağlı olduğu Västerbotten'da özel harekat polisine ait çok sayıda aracın kullanıldığı bir operasyon düzenlendiğini söyledi. Şahsın 129 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırılarıyla bağı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsveç'te Paris'teki saldırılar sonrasında güvenlik tehdidi seviyesi ikinci dereceye yükseltilmişti. İsveç istihbarat teşkilatı Säpo çarşamba günü yaptığı açıklamada bu kararın "somut verilere" dayandığını açıklamıştı. Bir gün sonra da Başbakan Stefan Löfven güvenlik yasalarının sertleştirileceğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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