İsveç'te 159 madenci termal kamera ve özel odalar sayesinde kurtarıldı

İsveç’in Dalarna bölgesindeki Garpenberg’de Bolidens şirketine ait madende meydana gelen yangın yüzünden toprak altında mahsur kalan 159 kişi kurtarıldı.

829 metre derinlikte meydana gelen yangında toprak altında mahsur kalan işçilerin sayıları hakkında 159 ve 166 gibi çelişkili açıklamalar yapıldı ancak maden basın şefi Marcela Sylvander, mahsur kalan 159 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Isıya duyarlı kameralarla işçilerin yerleri tespit edildi

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, salı sabahı saat 09.00’da alarm aldıklarını belirten kurtarma ekibi başkanı Mats Jansson yaptığı açıklamada, “829 metrede bir yangın meydana geldiğine dair ihbar aldık. Maden dumanla doluydu ve hemen özel ekiplerimiz madene indiler. Isıya duyarlı kameralarla yangının yerini ve personeli bulup müdahalede bulundular. Yangının neden meydana geldiğini bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarı ile bir tirit konteynerinde meydana geldi. Aşağıda işçilerin sığınabilecekleri özel oda vardı hepsi zarar görmeden kurtarıldı. Yangın söndürüldü” dedi.

İsveç’in en eski ve 13’üncü yüzyıldan beri işletilen madeninde; bakır, kurşun, gümüş, altın ve çinko üretiliyor. 2013 yılında da aynı madende teknik bir hata yüzünden duman oluşmuş, yaşam odasına sığınan dört işçi kurtarılmıştı.

İsveç'teki kaza akıllara, 13 Mayıs 20014'teki Soma faciasını akıllara getirdi. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği madende, yaşam odaları bulunmuyordu.

Kozlu'da işçilerin cesetlerine 5 yıl sonra ulaşıldı

28 Ekim 2014'teki Ermenek faciasında ise hayatını kaybeden 18 işçinin cansız bedenine 38 günde ulaşılmıştı. Bundan tam 23 yıl önce, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde de 3 Mart 1992’de gerçekleşen grizu patlaması sonucu 263 maden işçisi hayatını kaybetmiş ve son işçinin cesedi Mayıs 1997’de toprak altından çıkarılmıştı.