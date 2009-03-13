İsveçlilerin gözde tatil hedefi Antalya

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Gülçin Güner, yıllardır uygulanan politikalar sonucunda oluşan tanınmışlık, konsept ve fiyatlardaki çeşitliliğin, ilçeyi İskandinav pazarında öne geçirdiğini söyledi.



Ticket adlı seyahat acentesi tarafından yapılan ve İsveç televizyonu TV4'te yayımlanan araştırmaya göre, İsveçliler'in bu yıl tatillerini öncelikle Alanya'da geçirmek istemesi, ilçede mutlulukla karşılandı. ALTİD Başkanı Gülçin Güner, yaptığı açıklamada, bu sonucun sevindirici, ancak beklenen bir gelişme olduğunu belirtti.



İngiltere'de paundun devalüe olduğunu, İsveç kronunun da aynı durumda bulunduğunu vurgulayan Güner, ''Türkiye, diğer İskandinav ülkelerinde de gözde durumda. Yıllardır uygulanan politikalar sonucunda oluşan tanınmışlık, konsept ve fiyatlardaki çeşitlilik İskandinav pazarında bizi öne geçirdi'' dedi.



Alanya'da pahalı ve ucuz otellerin bir arada olduğunu vurgulayan Güner, bunun da beraberinde fiyat çeşitliliği getirdiğini kaydetti. Türk turizminin küresel ekonomik krizden rakiplerine göre daha az etkileneceğini ifade eden Güner, şöyle konuştu:



''Kriz bizi de biraz etkileyebilir ama bir İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Euro kullanılan ülkelere göre avantajlı durumdayız. TL'ye göre, bu insanların alım güçleri arttı. Burada TL ile ekstra satışlar olacağı için öne geçtik. O nedenle Türk turizminin, global krizden en az etkilenen sektör olacağını biliyoruz. Alanya da bazı pazarlarda Türkiye'nin en öndeki yeri olacaktır. Özellikle İskandinav ve Orta Avrupa ülkelerindeki tanınmışlığı Alanya'yı diğer yerlere göre avantajlı kılıyor.''



Fahri konsoloslukların açılması



Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş da, Alanya turizminde İsveç ve diğer İskandinav ülkelerinin önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Tokuş, bu önemin daha da artmasını beklediğini, İsveç'te yapılan araştırmanın da beklentilerini doğru çıkardığını söyledi.



İskandinav pazarındaki payın büyümesinin Alanya esnafı için son derece sevindirici olacağını dile getiren Tokuş, İskandinav turistlerin her şey dahil oteller yerine apart otelleri tercih ettiğini, bu nedenle harcamalarının büyük kısmını market ve restoranlarda gerçekleştirdiğini kaydetti.



Bu yıl İskandinav ülkelerinin Alanya'da fahri konsolosluklar açmaya başladığına dikkati çeken Tokuş, ''Alanya'da İsveç, Danimarka ve Norveç fahri konsolosluklarının açılması, bu tercihin olacağı haberini önceden veriyordu. Bu konsoloslukların açılması, başta Alanya olmak üzere Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştirecek'' dedi.



Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu da, Alanya'ya ilginin diğer ülkelerde de giderek artacağını söyledi.



İlçedeki yapılan tüm yatırımların, halkın yanı sıra turistlerin de ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı belirten Sipahioğlu, ''Alt yapıya verdiğimiz önem, kültürel faaliyetlerdeki zenginliğimiz, tesislerdeki çeşitliliğimiz ve onlara burada sunulan hizmet, bu sonucu beraberinde getirmiştir'' diye konuştu.



(AA)