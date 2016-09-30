T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsveçliler, NASA’yı göreve çağırdı: Uzaya prezervatif gönderelim!

“Dünya’da olup bitenlerden haberdar olması için uzaya ara sıra bir şeyler yolladığını biliyoruz”

30 Eylül 2016 01:19

Uzaylıların günün birinde Dünyalılarla cinsel ilişkiye girmek isteyeceğini düşünen İsveçliler, NASA’yı harekete geçirmeye çağırdı.

Sputnik’in habeirne göre, prezervatifin kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak isteyen İsveç Cinsel Sağlık Eğitim Derneği (RFSU) başlattıkları kampanya kapsamında NASA’dan ‘dikkat çekici’ bir istekte bulundu.

‘İsveç Uzay Prezervatifi’ adını verdikleri projenin başarılı olması halinde uzaya ilk prezervatifi gönderen ekip olacak RFSU bir de video hazırladı.

“Sizlerin, orada nasıl yaşıyorlarsa, Dünya’da olup bitenlerden haberdar olması için uzaya ara sıra bir şeyler yolladığını biliyoruz” diye başlayan ve ünlü bilim kurgu serisi Yıldız Savaşları’na atıf yapılan videoda “Uzaylıların cinsel organlarının neye benzediğini bilmiyoruz ama Dünya’yı ziyaret edip çekici Dünyalılarla tanışmak isterlerse bir prezervatif her zaman kullanışlı olabilir” ifadelerine de yer verildi.

 

ETİKETLER

isveçlilernasaprezervatifuzay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24