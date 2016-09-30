İsveçliler, NASA’yı göreve çağırdı: Uzaya prezervatif gönderelim!

Uzaylıların günün birinde Dünyalılarla cinsel ilişkiye girmek isteyeceğini düşünen İsveçliler, NASA’yı harekete geçirmeye çağırdı.

Sputnik’in habeirne göre, prezervatifin kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak isteyen İsveç Cinsel Sağlık Eğitim Derneği (RFSU) başlattıkları kampanya kapsamında NASA’dan ‘dikkat çekici’ bir istekte bulundu.

‘İsveç Uzay Prezervatifi’ adını verdikleri projenin başarılı olması halinde uzaya ilk prezervatifi gönderen ekip olacak RFSU bir de video hazırladı.

“Sizlerin, orada nasıl yaşıyorlarsa, Dünya’da olup bitenlerden haberdar olması için uzaya ara sıra bir şeyler yolladığını biliyoruz” diye başlayan ve ünlü bilim kurgu serisi Yıldız Savaşları’na atıf yapılan videoda “Uzaylıların cinsel organlarının neye benzediğini bilmiyoruz ama Dünya’yı ziyaret edip çekici Dünyalılarla tanışmak isterlerse bir prezervatif her zaman kullanışlı olabilir” ifadelerine de yer verildi.