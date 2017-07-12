İsveçli vekillerden Erdoğan hakkında suç duyurusu

İsveç’te bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri hakkında “soykırım, insanlık ve savaş suçları”ndan soruşturma açılması için Stockholm Uluslararası Savcılığı’na başvuruda bulundu. Suç duyurusunda bulunulan devlet adamlarının yargılanmaları talep edildi.

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre, suç duyurusunda hükümet yetkililerinin “Temmuz 2015-Aralık 2016 tarihleri arasında Şırnak, Cizre, Silopi ve Sur’da meydana gelen çatışmalarda yaşanan ölüm ve yıkımlardan sorumlu oldukları” ileri sürülüyor. Suç duyurusunda Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü, Mazlum-Der ve İnsan Hakları Derneği’nin yayınladığı raporlar, ölüm ve yıkımlardan sonra çekilen resimler de ‘kanıt’ olarak sunuldu.

Saddam'ın mahkumiyeti örnek gösterildi

Cizre’de yaşananlar ile Saddam Hüseyin’in 1982 yılında Duceyl’de gerçekleştirdiği katliam arasında benzerlikler bulunduğunu savunan İsveçli milletvekilleri, “Irak mahkemesi Saddam Hüseyin’i bu suçtan dolayı soykırım suçu işlemekten mahkum etti” diyerek Erdoğan ve hükümet yetkililerinin “Cizre’de işledikleri suçların daha kapsamlı olduğunu” ileri sürdü. Başvuru dilekçesinde, “Adı geçen örgütlerin raporlarında belirtilen Türk devleti/hükümetinin Kürtlere yönelik işlediği suçlar bizlere göre soykırım, insanlık ve savaş suçudur” denildi.

Savcılığa verilen suç duyurusunun altında Çevre Partisi Yeşiller Milletvekilleri Annika Lilemets, Valter Mutt, Carl Schlyer ve Jabar Amin ile Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh’in imzaları bulunuyor. İsveçli vekiller, Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Savunma Bakanı Fikri Işık ve eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın da sorumlu olduklarını belirtiyor.

Böyle bir dava dilekçesi sunulmasının temelini 2014 yılında İsveç mahkemelerine ‘dünyanın neresinde olsun insanlığa karşı suç davalarına bakma yetkisi’ verilmesi oluşturuyor.