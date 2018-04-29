İsveçli savcılar WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasını kapattı

İsveçli savcılar, WikiLeaks kurucusu Julian Assange hakkında yedi yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada Kamu Davaları Direktörü Marianne Ny'in soruşturmaya devam etmeme kararı aldığı belirtildi.

Assange, İsveç'e iade edilmemek için 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşıyor.

Londra Polis Teşkilatı ise Assange'ın Büyükelçilik binasını terk ettiği anda Haziran 2012'de mahkemeye çıkmadığı için Westminster Sulh Hukuk Mahkemesi'nin tutuklama emrini yerine getireceğini aktardı.

Avustralya vatandaşı olan 45 yaşındaki Assange, 2010 yılında kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyordu. Suçlamaların siyasi amaçlarla yöneltiğini aktarıyordu.

Kasım ayında İsveçli savcı eşliğinde sorgulanan WikiLeaks kurucusu, masum olduğunu ve karşı tarafın da isteği doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyordu. Karşı taraf ise defalarca talep etmesine rağmen Assange'ın 'korunmadan cinsel ilişkiye girdiğini' idda ediyordu.

Ekvador hükümeti İsveç'e en son yazdığı mektupta İsveçli savcıların 'ciddi yanlışlar' yaptığını yazmıştı.

Assange, İsveç'te yargılanması durumunda ABD'ye iade edilmekten çekiniyordu.

ABD'de Wikileaks tarafından yüz binlerce belgenin sızdırılması suçlamalarından ötürü yargılanma ihtimali bulunuyor.

Cuma günü savcıların Assange'ın tutuklama kararını kaldırma ya da devam ettirme kararı vermesi için son gündü.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın Nisan ayında Assange'ın tutuklanmasının öncelikleri olduğunu söylemesinin ardından Assange'ın İsveçli avukatı tutuklama talebinin kalkması için yeni bir istekte bulunmuştu.

Per Samuelsson bu taleplerinin ardından AFP haber ajansına yaptığı açıklamada tutuklama emrinin kalkması halinde siyasi iltica talebinin yerine getirilmesi için Assange'ın Ekvador'a uçacağını söylemişti.

Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor; çünkü ABD'nin İngiltere'den Assange'ın iadesini istemesi durumunda İngiltere'nin nasıl bir tavır alacağı önemli olacak.

İsveç'in tutuklama talebinin böylece kalkacağını belirten Wikileaks attığı tweetinde, "İngiltere, ABD'den Assange'ın ABD'ye iade talebi alıp almadığını ne kabul ediyor ne de reddediyor. Odak şimdi İngiltere'ye kaydı" dedi.

Assange ise kararın ardından Twitter'dan gülen bir fotoğrafını paylaştı.