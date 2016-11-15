İsveçli savcı, Assange'ı sorguladı

Wikileaks'in kurucusu Juilan Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İşveç Başsavcısı tarafından sorgulandı.

Assange, 2010 yılında İsveçli bir kadına tecavüz ettiği iddialarını reddediyor.

İsveçli savcı İngrid İsgren, Assange'ın Ekvadorlu bir savcının sorduğu sorulara verdiği yanıtları dinledi.

Assange, İsveç ve daha sonra ABD'ye iade edilebileceği korkusuyla dört yıl önce Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Julian Assange cinsel ilişkinin rızayla gerçekleştiğini ve iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.

İddialar Assange'ın 2010'da İsveç'e bir konferans vermeye gittiği döneme ait.

İsgren ve İsveç Polisi'nden Cecilia Redell, Ekvador Büyükelçiliği'nden medyaya herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

Assange, buradan ABD'ye iade edebileceği kaygısıyla sorgulama için İsveç'e gitmeyi reddetmişti.

Julian Assange mahkeme belgelerinde SW olarak anılan bir kadına evinde tecavüz etmekle suçlanıyor.

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson BBC'ye yaptığı açıklamada, Assange'ın "saklanmadığını" ancak İsveç'e gittiği takdirde Ekvador'ın verdiği mülteci statüsünü kaybetmekten korktuğunu belirtti.

Robinson ayrıca "İsveç Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceği yönünde garantiler vermeyi reddetti" dedi.

Assange'ın bir başka avukatı da müvekkilinin sonunda konuyla ilgili ifade verebildiği için mutlu olduğunu belirtti.