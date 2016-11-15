T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsveçli savcı, Assange'ı sorguladı

Wikileaks'in kurucusu Juilan Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İşveç Başsavcısı tarafından sorgulandı. Assange, 2010 yılında İsveçli bir kadına tecavüz ettiği iddialarını reddediyor.

15 Kasım 2016 01:48

Wikileaks'in kurucusu Juilan Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İşveç Başsavcısı tarafından sorgulandı.

Assange, 2010 yılında İsveçli bir kadına tecavüz ettiği iddialarını reddediyor.

İsveçli savcı İngrid İsgren, Assange'ın Ekvadorlu bir savcının sorduğu sorulara verdiği yanıtları dinledi.

Assange, İsveç ve daha sonra ABD'ye iade edilebileceği korkusuyla dört yıl önce Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Julian Assange cinsel ilişkinin rızayla gerçekleştiğini ve iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.

İddialar Assange'ın 2010'da İsveç'e bir konferans vermeye gittiği döneme ait.

İsgren ve İsveç Polisi'nden Cecilia Redell, Ekvador Büyükelçiliği'nden medyaya herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

Assange, buradan ABD'ye iade edebileceği kaygısıyla sorgulama için İsveç'e gitmeyi reddetmişti.

Julian Assange mahkeme belgelerinde SW olarak anılan bir kadına evinde tecavüz etmekle suçlanıyor.

Assange'ın avukatı Jennifer Robinson BBC'ye yaptığı açıklamada, Assange'ın "saklanmadığını" ancak İsveç'e gittiği takdirde Ekvador'ın verdiği mülteci statüsünü kaybetmekten korktuğunu belirtti.

Robinson ayrıca "İsveç Assange'ın ABD'ye iade edilmeyeceği yönünde garantiler vermeyi reddetti" dedi.

Assange'ın bir başka avukatı da müvekkilinin sonunda konuyla ilgili ifade verebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

WikileaksJuilan Assange Londra Ekvador BüyükelçiliğiBaşsavcısıAssangeAssange EkvadorluABDEkvador BüyükelçiliğiPolisi Cecilia Redell Ekvador BüyükelçiliğiSWJennifer Robinson BBCEkvadorAssange ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24