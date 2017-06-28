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Kültür-Sanat

İsveçli oyuncu Michael Nyqvist hayatını kaybetti

Nyqvist, 1 senedir akciğer kanseri tedavisi görüyordu

28 Haziran 2017 12:26

"Ejderha Dövmeli Kız” ve “Görevimiz Tehlike”, "John Wick" gibi filmleriyle bilinen ünlü aktör Michael Nyqvist, 56 yaşinda hayatını kaybetti.

İsveçli ünlü oyuncu Michael Nyqvist’in ölüm haberini ailesi duyurdu. 

Yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in en saygi değer ve başarılı aktörlerinden olan Michael'in ölüm haberini derin bir üzüntüyle doğruluyoruz. Bir senedir mücadelesini sürdürdüğü akciğer kanseri nedeniyle 56 yaşında dünyaya veda etti" denildi. 

Açıklamada ayrıca "Michael'in eğlencesi ve tutkusu onu tanıyan ve sevenlerine bulaşıcıydı. Cazibesi ve karizmasi yadsınamaz. Sanata hissettiği sevgi, onunla çalışmaktan zevk duyan herkes tarafından hissedilirdi" denildi. 

İsveç’in başkenti Stockholm’de 1960 yılında dünyaya gelen Michael Nyqvist, Malmö’de tiyatro eğitimi aldı.

Nyqovist, “Ateşle oynayan Kız”, “John Wick”, "Görevimiz Tehlike” gibi ünlü filmlerde de rol almışti.

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