İsveçli kadınlar körlingde rüzgar estirdi!

Ev sahibi Güney Kore'yi rahat biçimde mağlup eden İsveç, tarihinin üçüncü kadınlar körling altınını kazanarak kış olimpiyatları tarihinde bir ilki başardı.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları kadınlar körling finalinde İsveç, ev sahibi Güney Kore'yi 8-3 yenerek altın madalya kazandı.

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Mabergs ve Jennie Waahlin'den oluşan kadrosuyla İsveç takımı, 2006 ve 2010 yıllarının ardından PyeongChang 2018'de de olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı ve kadınlar körlingde kış olimpiyatları tarihinin en fazla altın madalyaya sahip ülkesi oldu.

Finalde mağlup olarak gümüş madalyada kalan Güney Kore, buna karşın kadınlar körlingde ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

Geçtiğimiz gün oynanan üçüncülük maçında Büyük Britanya'yı 5-3 yenen Japonya da tarihinin ilk kadınlar körling madalyasına bronzla ulaşmayı başarmıştı.

(Eurosport)