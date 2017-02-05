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BBC Türkçe

İsveçli kadın bakan Trump'ın pozunu taklit etti

İsveç İklim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararname imzalama pozunu taklit ederek çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaştı.

05 Şubat 2017 14:58

İsveç İklim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Isabella Lovin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararname imzalama pozunu taklit ederek çektirdiği fotoğrafı Facebook'ta paylaştı.

Trump, Barack Obama'dan görevi devraldıktan üç gün sonra kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir kararname çıkartmıştı.

İmza sırasında Trump'ın çevresinde hiçbir kadının olmaması tartışma yaratmıştı.

Lovin'in iklim değişikliği yasasını imzalarken, bu fotoğrafa gönderme yaparak verdiği "erkeksiz" poz, Facebook'ta binlerce beğeni aldı.

Bir kullanıcı, fotoğrafın altına "Muhteşem fotoğraf. Umarım bu fotoğrafı okyanusun karşı tarafındaki adama da göndermişsinizdir" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı ise Donald Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapacağım" sözüne atfen "Gezegeni yeniden büyük yap" dedi.

Lovin, iklim yasasını imzalarken, Avrupa ülkelerine küresel ısınmayla mücadeleye liderlik etme çağrısında bulundu, Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerine atfen "Çünkü artık ABD liderlik edecek durumda değil" dedi.

Bakan'ın imzaladığı yasa, iklim değişikliğinden sorumlu tutulan sera gazları salımının azaltılmasını öngörüyor. Uzun vadeli hedefler içeren yasa, yeni hükümetler için de bağlayıcı olacak.

Lovin, "Dünyada iklim değişikliğine şüpheyle yaklaşanların yeniden güç kazanmaya başladığı bir dönemde, İsveç örnek ülke olmalı" dedi.

Trump daha önce küresel ısınmayı "Çinliler tarafından uydurulmuş pahalı bir aldatmaca" olarak nitelemişti. Trump'ın bu sözleri, ABD'nin sera gazlarınının salımının azaltılmasını öngören Paris anlaşmasından çekilebileceği endişelerine yol açmıştı.

Kendisini "dünyanın ilk feminist hükümeti" olarak tanımlayan İsveç Hükümeti ayrıca, cinsiyet eşitliğinin ana önceliklerinden biri olduğunu yeniden teyit eden bir açıklama yayımladı.

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