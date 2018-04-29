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BBC Türkçe

İsveçli gazetecinin başı denizde bulundu

Danimarka'da haberini yapmak için bir mucidin denizaltısıyla gezintiye çıktıktan iki ay sonra cesedi; başı, kolları ve bacakları kesilmiş olarak bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall'un başı da başkent Kopenhag yakınlarında, denizde bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Danimarka'da haberini yapmak için bir mucidin denizaltısıyla gezintiye çıktıktan iki ay sonra cesedi; başı, kolları ve bacakları kesilmiş olarak bulunan İsveçli gazeteci Kim Wall'un başı da başkent Kopenhag yakınlarında, denizde bulundu.

Danimarkalı güvenlik yetkilileri, dalgıç ekiplerinin Wall'un başı, bacakları ve elbisesinin yer aldığı torbaları Kopenhag'ın güneyinde bulduğunu açıkladı.

Wall'un bedeninin parçalanmış gövdesi de yakın bir yerde bulunmuştu.

Gazeteci, cesedinin keşfinden 11 gün önce mucit Peter Madsen adlı kişinin denizaltısıyla gezintiye çıkmıştı.

46 yaşındaki Madsen cinayetle suçlanıyor. Zanlı, suçlamayı reddediyor.

Yetkililer, torbaların içinden, batması için metal ağırlıklar da çıktığını söyledi.

30 yaşındaki Wall en son 10 Ağustos'ta, Peter Madsen'ın kendi yaptığı denizaltısına binerken görülmüştü.

Wall bu sırada denizaltının hikâyesiyle ilgili bir haber yazıyordu.

Madsen, polise verdiği ilk ifadede, aynı gece Wall'u hava karardıktan sonra karaya bıraktığını belirtmişti.

Ancak daha sonra ifadesini değiştiren Madsen, Wall'un denizaltının yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki kapağının kafasına düşmesiyle öldüğünü söylemişti.

Madsen, denizaltının içinin kan gölüne döndüğünü ve cesedi bir iple bağlayarak denize attığını belirtmiş; ancak gazetecinin vücudunu parçalara ayırdığı iddialarını reddetmişti.

Olaydan sonra Madsen'e ait olduğu söylenen bir sabit diskin içinde kafası kesilerek öldürülen kadınların olduğu videolar da bulunmuştu.

Wall'un cesedi üzerinde yapılan otopside de cinsel organı ve göğüs kafesi civarında bıçak yaraları olduğu tespit edildi. Bu yaraların Wall ölmeden hemen önce veya hemen ardından açıldığı belirtildi.

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