İsveç'li gazetecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İsveç’te yayınlanan 32 gazetenin genel yayın yönetmenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yayınladıkları ortak açık mektupla Türkiye’de ‘tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını’ istedi.
‘‘Ülkenizde ifade özgürlüğü ve insan hakları konusunda son derece endişeli olduğumuz için size sesleniyoruz’’ denilen açıklamada tutuklamalari 177 gazetecinin serbest bırakılması istendi.
Açık mektupta ayrıca kapatılan yayım kurumlarının ‘el konulan mal varlıklarının geri iade edilmesi’ de talep edildi. (DHA)