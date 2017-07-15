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Medya

İsveç'li gazetecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Açık mektupta el konulan mal varlıklarının geri iade edilmesi’ de talep edildi

15 Temmuz 2017 21:58

İsveç’te yayınlanan 32 gazetenin genel yayın yönetmenleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan  yayınladıkları ortak açık mektupla Türkiye’de ‘tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını’ istedi.

‘‘Ülkenizde ifade özgürlüğü ve insan hakları konusunda son derece endişeli olduğumuz için size sesleniyoruz’’ denilen açıklamada tutuklamalari 177 gazetecinin serbest bırakılması istendi.

Açık mektupta ayrıca kapatılan yayım kurumlarının ‘el konulan mal varlıklarının geri iade edilmesi’ de talep edildi. (DHA)

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