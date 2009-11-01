İsveçli gazeteci İsrail'i karıştırdı



İsrail askerlerini, "öldürdükleri Filistinlilerin organlarını çalmakla" suçlayan, İsveçli Aftonbladet gazetesinin muhabiri Donald Bostrom, bir konferansa katılmak için geldiği İsrail'de, havaalanında protestoyla karşılandı.



Donald Bostrom'un geçen ağustos ayında, "İsrail askerlerinin öldürdükleri Filistinlilerin organlarını çaldığını" iddia ettiği haberi, İsrail ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.



Dimona'da düzenlenen bir konferansa katılması için yapılan daveti kabul eden ve bu sabah Ben Gurion havalimanına inen gazeteci Bostrom'u, bir grup İsrailli genç protestolarla karşıladı.



İsrail'in bölgesel kalkınmadan sorumlu Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom ise Bostrom'un da katılacağını öğrendiği konferansta yapacağı konuşmayı iptal etti, ayrıca bakanlığının konferansa verdiği desteği de kaldırdı.



Dimona Belediye Başkanı Meir Cohen ise Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada, bakanın katılmama kararına saygı duyduğunu belirtmekle birlikte, konferansın planlandığı gibi yapılacağını ifade etti. Cohen, konferansa mali desteğin kesilmesiyle ilgili olarak da "Bir çözüm yolu bulacağız" diye konuştu.



Konferansın sponsor sorumlularından biri ise bakanın katılmama kararını eleştirerek, "Uzakta kalıp, gazeteciyle yüz yüze gelmekten kaçınmanın yazılanları halka unutturacağını" ifade etti ve bakanın kararını yanlış bulduğunu söyledi.



İsrail'deki sağ örgütlerden İm Tirtzu, Bostrom'un gelişi öncesinde İsrail İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'den İsveçli gazetecinin ülkeye girişine izin vermemesini istemişti. Yişai'ye yazılı müracaatta bulunan İm Tirtzu, gazetecinin yazdıklarının, İsveç hükümeti tarafından iddia edildiği gibi, ifade özgürlüğüyle bir ilgisi bulunmadığını savunmuştu.

