İsveçli firma, çalışanlarına çip taktı

Epicenter isimli İsveçli firma, çalışanlarının kimliklerini tanımlamak için dijital kimlik kartı yerine derilerinin altına çip takmaya başladı. Toplamda 400 kişiye takılan çiplerin takılma amacı ise hem zamandan tasarruf etmek hem de daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Webtokno haberine göre, pirinç tanesi büyüklüğündeki çip hakkında konuşan şirketin CEO’su Patrick Mesterton, çipin yaklaşık 12 mm boyutunda ve oldukça işlevsel olduğunu söylüyor.

Çalışanlarının çiple kapıları dahi açabileceklerini söyleyen Mesterton, şunları söyledi: “Çip büyük bir pirinç tanesi boyunda. Yaklaşık 12 milimetrelik mikro çip bir şırınga yardımıyla derinizin altına yerleştirilerek bir RFID kodu yolluyor. Bu kod çevrenizdeki teknolojilerle iletişime geçebilmenizi sağlıyor. Çipinizi kullanarak kapıları açabiliyorsunuz, yazıcıların güvenlik şifresini kırabiliyor, hatta cep telefonlarıyla iletişime geçip, iş kartınızı ve tüm irtibat bilgilerinizi bir başka telefona aktarabiliyorsunuz.”