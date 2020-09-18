İsveçli bilim insanları Koronavirüs tedavisi için alpaka ve lamalardan faydalanıyor

İsveçli bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için lama ve alpakalardan alınan antikorların kullanıldığı bir çalışma üzerine yoğunlaştı.
France 24'te yer alan habere göre, Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden Viroloji Profesörü Dr. Gerarl Mclerney, Covid-19 tedavisi için araştırmalarda kullanılan 'Tyson' isimli alpakada Sars-Covid-2 virüsüne karşı antikorların bulunduğunu söyledi.
Dr. Mclnerney, "Develer, alpakalar, lamalar ve aynı ailedeki diğer hayvanlarda aynı özel, küçük antikor zinciri var. Bu küçük antikorların Covid-19'u baskılayabileceği görüldü" dedi. Karolinska Enstitüsü, bu antikorları hücrelere koyarak virüsün insanlarda hastalığı geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor.
Bilim insanları alpakadan alınan kan örnekleriyle antikorları laboratuvarlarda klonluyor. Bu yöntemle, Koronavirüs'e karşı ağız spreyi gibi kısa süreli bir tedavi ilacı bulmak amaçlanıyor.