İsveçli bilim insanları Koronavirüs tedavisi için alpaka ve lamalardan faydalanıyor

İsveçli bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için lama ve alpakalardan alınan antikorların kullanıldığı bir çalışma üzerine yoğunlaştı.

France 24'te yer alan habere göre, Stockholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden Viroloji Profesörü Dr. Gerarl Mclerney, Covid-19 tedavisi için araştırmalarda kullanılan 'Tyson' isimli alpakada Sars-Covid-2 virüsüne karşı antikorların bulunduğunu söyledi.

Dr. Mclnerney, "Develer, alpakalar, lamalar ve aynı ailedeki diğer hayvanlarda aynı özel, küçük antikor zinciri var. Bu küçük antikorların Covid-19'u baskılayabileceği görüldü" dedi. Karolinska Enstitüsü, bu antikorları hücrelere koyarak virüsün insanlarda hastalığı geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor.