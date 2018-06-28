İsveçli bakandan, ölüm tehdidi alan milli futbolcu Durmaz'a destek

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan maç sonrası ölüm tehditleri alan Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz'a, ülkenin spor bakanından formalı destek geldi.

İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, Almanya'nın 90+5'inci dakikada attığı golle İsveç'i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan Türk asıllı milli futbolcu Jimmy Durmaz'a destek verdi.

Durmaz'ın 21 numaralı milli takım formasıyla meclise giden Strandhall, yolda çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Strandhall'ın "Bugünkü kıyafetim. Biz İsveçiz." notuyla yaptığı paylaşım, binlerce beğeni aldı.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu maçında Almanya, İsveç'i Toni Kroos'un 90 5'inci dakikada frikikten attığı golle 2-1 mağlup etmişti. Faul yaparak serbest vuruşa neden olan 29 yaşındaki Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından taraftarın tehditlerine maruz kalmıştı.