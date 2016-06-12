İsveçli bakan: İngiltere’nin ayrılığı AB'nin dağılmasının önünü açabilir

BBC'ye konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, İngiltere'nin AB referandumunun AB'nin dağılmasının önünü açabileceği uyarısı yaptı.

Wallstrom bunun bir domino yaratabileceğini, diğer AB üyesi ülkelerin referandum taleplerinin ve bir takım imtiyazlı koşul isteklerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

İngiltere'deki AB referandumu 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Independent gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir anket sonucu, AB'den çıkma yanlılarının 10 puan önde olduğunu gösteriyor.

Wallstrom referandumdan AB'den çıkma yönünde karar çıkması durumunda başka ülkelerin İngiltere'nin yolunu takip edeceğini söyledi.

İsveçli Bakan, "Bu, diğer AB üyesi devletleri etkileyebilir. Bu devletler şunu diyebilir: Peki, eğer onlar ayrılabiliyorsa belki biz de referandum yapmalıyız ve belki biz de ayrılmalıyız."

Wallstrom, referandumda AB'de kalma yönünde bir sonuç çıkması durumundaysa bu kez bu yaklaşımın AB ülkeleri içinde etkili olacağını ekledi:

"Eğer AB'de kalırlarsa bu da diğer ülkelerin şöyle düşünmesinin yolunu açabilir: 'Peki, müzakere ettiler, özel bir muamele talebinde bulundular. O zaman neden biz de bunu yapmayalım?"

Wallstrom İngiltere'nin AB'de kalmasını dilediğini, İngiltere'nin İsveç'in önemli bir ticari ortağı olduğunu ve 90 bin İsveçlinin İngiltere'de yaşadığını söyledi.