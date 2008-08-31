İsveçli ailelerden ilginç istek

Dagens Nyheter gazetesinin tartışma köşesinde, Memurlar Merkez Örgütü Sendikası'nın (TCO) bu konudaki görüşlerini açıklayan araştırmacı Ulrika Hagström ve sendikanın basın danışmanı Kerstin Olsson, ülkedeki eşitlik politikaları uyarınca bunun gerekli olduğunu savundu.

Çalışan kadınların ev işlerinde yardıma gereksinim duyduklarının kaydedildiği yazıda Hagström ve Olsson, küçük çocuklu ailelere evlerindeki temizlik işlerini yapacak birine ödenmesi amacıyla devletin haftada 1-2 saat için 150 İsveç Kronu (30 YTL) hazine yardımında bulunmasını istedi. Böylece anne ve babaların çocuklarıyla daha fazla ilgilenebileceği ifade edildi.