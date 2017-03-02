T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsveç zorunlu askerliği geri getiriyor

İsveç hükümeti, zorunlu askerlik hizmetini geri getirilmesini öneren bir tasarıyı Meclis'e gödermeyi planlıyor. İsveç, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle, endişesini daha önce de dile getirmişti.

02 Mart 2017 21:09

İsveç hükümeti, zorunlu askerlik hizmetini geri getirilmesini öneren bir tasarıyı Meclis'e getirmeyi planlıyor.

Parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından desteklenen değişiklikle, ilk etapta, 4 bin kadın ve erkeğin askerliğe alınmasının amaçlandığı açıklandı.

Bu 4 bin kişi, 1999 yılı doğumlu toplam 13 bin kişi arasından, çeşitli psikolojik ve fiziksel tetlerin tamamlanması sonrası seçilecek.

NATO üyesi olmayan İsveç'in hükümeti, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle, çeşitli kereler endişesini dile getirmişti.

İsveç ordusu, Sovyetler Birliği döneminde Moskova'ya bağlı olan 3 Baltık ülkesi ile sınırındaki Gotland adasına bir garnizon yerleştirmişti.

Savunma bakanlığı sözcüsü Marinette Radebo, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu askeri faaliyetlerin, Rusya ile ilgili olduğunu doğruladı.

Mecburi askerlik hizmetinin ise 12 ay süreceği ve adayları orduya profesyonel asker olarak kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

İsveç'te 2010 yılına kadar mecburi askerlik hizmeti bulunuyordu.

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İsveç'in tam zamanlı 52 bin askeri personeli bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MeclisRusya Baltık DeniziSovyetler BirliğiMoskovaBaltıkGotlandMarinette Radebo BBCRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24