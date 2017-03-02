İsveç zorunlu askerliği geri getiriyor

İsveç hükümeti, zorunlu askerlik hizmetini geri getirilmesini öneren bir tasarıyı Meclis'e getirmeyi planlıyor.

Parlamentonun büyük çoğunluğu tarafından desteklenen değişiklikle, ilk etapta, 4 bin kadın ve erkeğin askerliğe alınmasının amaçlandığı açıklandı.

Bu 4 bin kişi, 1999 yılı doğumlu toplam 13 bin kişi arasından, çeşitli psikolojik ve fiziksel tetlerin tamamlanması sonrası seçilecek.

NATO üyesi olmayan İsveç'in hükümeti, Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri faaliyetleri nedeniyle, çeşitli kereler endişesini dile getirmişti.

İsveç ordusu, Sovyetler Birliği döneminde Moskova'ya bağlı olan 3 Baltık ülkesi ile sınırındaki Gotland adasına bir garnizon yerleştirmişti.

Savunma bakanlığı sözcüsü Marinette Radebo, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu askeri faaliyetlerin, Rusya ile ilgili olduğunu doğruladı.

Mecburi askerlik hizmetinin ise 12 ay süreceği ve adayları orduya profesyonel asker olarak kazandırma amacı taşıdığı ifade edildi.

İsveç'te 2010 yılına kadar mecburi askerlik hizmeti bulunuyordu.

2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, İsveç'in tam zamanlı 52 bin askeri personeli bulunuyor.