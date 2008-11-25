İsveç yabancı işgücüne kapıları açıyor

İsveç AB dışından gelecek işgücüne kapıları açtı. Yeni yasa 15 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Yasaya göre dış ülkelerden gelecek işgücünü işverenler kendileri belirleyecek.



Yabancı uzman işgücü ihtiyacı daha önce şirketlerin talebi üzerine işçi bulma kurumu aracılığıyla karşılanıyordu. Yeni yasa işçi bulma kurumunu devre dışı bırakıyor. Yasada yabancı işçi için nitelikli ya da niteliksiz diye bir ayrım yapılmıyor.



Yasa, sağ partiler koalisyonu ve muhalefetteki çevrecilerin desteğiyle parlamentodan geçti.



“Ücretlerde damping dönemi başlıyor”



Finans kriziyle birlikte her ay onbinlerce işçinin işten çıkarıldığı bir sırada yabancı işgücüne kapıların açılmasını sendikalar, sosyal demokratlar ve sol parti ücretlerde ‘’damping’’ döneminin başlayacağının işareti olarak yorumladı. Göç Bakanı Tobias Billström ise hızlı kalkınma ya da durgunluk dönemlerinde izlenen politikaların da farklı olabileceğini, bu yüzden işgücü açığının ve işsizliğin aynı dönemlere rastgelebileceğini söyledi.



Yasaya göre dışarıdan getirilecek yabancı işçiler yürürlükte olan yasalar ve toplu sözleşmelerin sağlamış olduğu haklara sahip olacak. Yasa ile AB dışından gelecek işgücüne kapılar açılırken, AB ülkelerinden ve İsviçre’den gelecek işgücüne öncelik tanınıyor.



Dört yıl geçici izin



15 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasa uyarınca İsveç’te iş bulup gelenlere dört yıl geçici izin verilecek. Dört yılın sonunda işi devam eden ya da yeni iş bulanların izinleri uzatılacak. AB dışından geleceklerin iş başvurularını bulundukları ülkede yapmaları gerekiyor.



Yasa iltica başvurusunda bulunup red cevabı almış olanlara karar bildirildikten sonra iki hafta içinde İsveç’te çalışma iznine başvurma hakkı tanıyor.

