T24 LogoT24 Logo
Spor

İsveç ve Ukrayna maçlarını yönetecek hakemler belli oldu 

İSTANBUL,(DHA) Türkiye A Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ve hazırlık maçında Ukrayna ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu

14 Kasım 2018 15:41

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye A Milli Takımı\'nın UEFA Uluslar Ligi\'nde İsveç ve hazırlık maçında Ukrayna ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu. 
A Milli Takım\'ın cumartesi günü İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi müsabakasını Romanya Futbol Federasyonu\'ndan Istvan Kovacs yönetecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda saat 20.00\'de başlayacak müsabakada Kovacs\'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic\'in ilave yardımcı olarak görek alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak.
A Milli Takım\'ın Ukrayna\'yla karşılaşacağı hazırlık maçını ise Kosova Futbol Federasyonu\'ndan Genc Nuza yönetecek. Salı günü Antalya Stadyumu\'nda saat 20.30\'da başlayacak müsabakada Nuza\'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Takımı UEFA Uluslar LigiUkraynaMilli TakımUEFA Uluslar LigiRomanya Futbol Federasyonu Istvan KovacsKonya Büyükşehir Belediye StadyumuKovacsVasile Florin MarinescuMihai Ovidiu ArteneMaruis AvramHoratiu Mircea Fesnic
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24