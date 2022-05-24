İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz

Resmi temaslar için Filistin'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu F-16 sürecinin normal seyrinde ilerlediğini, NATO ile ilgili konuların bu gündemin dışında olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak "Somut adım atabiliriz dediler, yazılı mutabakat istiyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

"İki ülke heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız kabul etti"

Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı. Çavuşoğlu: "Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti." dedi.

"Türkiye yazılı mutabakattan yana"

Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD- YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz " dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki 3'lü toplantı sonrası NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini açıkladı.

F-16 süreci

Türkiye'nin F-16 pazarlığı yaptığı iddiaları ile ilgili Bakan Çavuşoğlu "Böyle bir pazarlığa hiç girmedik" dedi ve F-16 sürecinin işlediği ve kongrenin olumlu mesajlar verdiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'den savuma kısıtlamalarının kaldırılmasını talep ettik etmeye de devam edeceğiz" dedi.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Çavuşoğlu: "Somut adım atabiliriz" dediler; yazılı mutabakat istiyoruz



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