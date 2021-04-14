İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı

İsveç ve Danimarka, Johnson & Johnson'ın geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı kullananlarda, AstraZeneca aşısı ile benzer “kan pıhtılaşması” raporları nedeniyle, Covid-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

ABD federal sağlık kurumları tarafından yapılan açıklamalarda, Johnson & Johnson (J&J) tarafından geliştirilen Koronavirüs (Coivd-19) aşısını kullanan 6 kişide kan pıhtılaşması tespit edilmesinin ardından J&J Covid-19 aşısının kullanımının durdurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştu. Açıklamasının ardından J&J yetkilileri, aşının Avrupa piyasasına sürülmesinin geciktirdiğini ifade etmişti.

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ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaların ardından İsveç Sağlık Ajansı'ndan J&J aşılarının kullanıma başlanmasının askıya alınması kararı geldi. Ajans yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, J&J Covid-19 aşısı kullananlarda AstraZeneca aşı ile benzer kan pıhtılaşmasının tespit edilmesi nedeniyle, J&J’ın Covid-19 aşısını kullanma planlarının duraklatıldığı ifade edildi. Aşıların kullanımına başlamayacağını belirten Ajans, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) incelemesinin bulgularını beklediklerini bildirerek, nihai kararın ne zaman alınacağına dair bir öngörüde bulunamayacağını ifade etti.

Baş Epidemiyolog Anders Tegnell yaptığı açıklamada, "Şu an İsveç'teki önerileri değerlendirmeden önce, EMA incelemesine ve ABD'den gelen bilgilere bakıyoruz. O zamana kadar tavsiye edilen ise, aşı dozlarının kullanılmamasıdır" dedi.

Ayrıca J&J Covid-19 aşısının kullanımın durdurulmasının ardından ülkeye, 31 bin dozluk ilk aşı teslimatı yapılmasına rağmen aşı İsveç'te henüz kullanılmadı.





