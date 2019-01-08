İsveç-Türkiye ticaret hacmi 2.7 milyar dolar

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - İsveç Başkonsolosu Therese Hydén, 2017 yılında 3.2 milyar dolar seviyesinde olan iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin Ocak-Ekim 2018 döneminde, 2.7 milyar dolar olduğunu belirtti.

İsveç Konsolosluğu ve İsveç Ticaret Ofisi Business Sweden işbirliğiyle düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği toplantısında konuşan Hydén, İsveç ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu, etkinliğe katılan firmalardan iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Systemair HSK’nın, Türkiye’de 15 milyon euro değerindeki yeni fabrika yatırımının 2018 yılında tamamlanarak açılışının yapıldığını, aydınlatma armatürleri alanında çalışan Arlight’ın planladığı üretim hattı yatırımıyla ise şirketin Ankara’da 10 bin m2 alanda gerçekleştirdiği üretimin, 18 bin m2’ye genişleyeceğini belirtti ve ekledi:

“2016 yılında gerçekleşen mutabakatla İsveç’te 2030 yılında enerjinin 2005 seviyelerine göre yüzde 50 daha verimli kullanılması hedefleniyor.

“İsveç, 2040 yılında ise yüzde 100 oranında yenilenebilir enerji üretme amacını taşıyor.”

Business Sweden Ülke Müdür Vekili Özlem Özden ise Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 seviyesinde azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Özden, enerji verimliliğiyle ilgili farklı sektörlerde 55 aksiyon tanımlanan planda bu amaca ilişkin yatırım miktarının yaklaşık 11 milyar dolar olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de bu doğrultuda, enerji verimliliği konusunda oldukça tecrübeli ve yetkin olan İsveçli şirketleri, öncü Türk sanayi kuruluşları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini bir araya getirdik. “Etkinliğimize katılan ABB firması otomasyon ve güç; Arlight firması aydınlatma; Atlas Copco firması kompresör ve endüstriyel el aletleri, Nederman metal işleme ve proses, SKF firması döner ekipmanlar; Systemair firması iklimlendirme teknolojileri alanlarında enerji verimi sağlayacak çözüm ve uygulama örneklerini Türk şirketlerine ikili görüşmelerle sundu ve işbirliği fırsatları belirlendi. “Etkinliğimizin Türk sanayisinde enerji verimliliğine katkıda bulunacak işbirliklerini sağlamasından memnuniyet duyuyoruz.” (Fotoğrfalı)