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Spor

İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı

16 Kasım 2018 16:41

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grubu son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri\'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, Türkiye maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi. 
Kampa giren İsveç Milli Takımı maç saatini beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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