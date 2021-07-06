İsveç'te parti kuran Konyalı, seçim çalışmasını memleketinde yürütüyor

Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.

İsveç'te kurduğu partiyle Eylül 2022'de yapılacak İsveç genel ve yerel seçimlerine katılacak olan iki çocuk babası 38 yaşındaki Mikail Yüksel, yaklaşık 23 bin oy alabilirse, yüzde 4 barajını geçerek İsveç Meclisi'ne girebilecek.

Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Yüksel, Türkiye'den İsveç'e en çok göç veren bölge olma özelliğini taşıyan memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde gelerek seçim çalışması yaptı.

Yüksel, kapı kapı dolaşarak, esnaf ziyaretleriyle, çay bahçesi sohbetleriyle tatil için İsveç'ten ilçeye gelen Kulululardan oy istedi.

Yüksel, kurduğu Nüans Partisi'nde (Partiet Nyans), farklı millet ve kökenlerden insanlarla bir araya gelerek, çok kültürlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

İsveç'te İslamofobi ve ırkçılığın son dönemlerde artış gösterdiğini ifade eden Yüksel, "Amacımız, İsveç'te azınlık haklarını korumak, garanti altına almak ve yükselen ırkçılıkla mücadele etmek." dedi.

İsveç'te teşkilatlanmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yüksel, gelecek yıl yapılacak seçimler için memleketi Kulu'ya gelerek çalışmalara başladığını aktardı.

"İsveç'te 60 bin Kulu kökenli vatandaşımız var"

Meclis'e girmeleri için 23 bin oya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Yüksel, "İsveç'te yaklaşık 60 bin civarında Kulu kökenli vatandaşımız var. Belediyelere girmek içinse çok daha az oy yetiyor. Bu yüzden Kulu önemli bir bölge. Seçmen kitlemiz burada olduğu için seçim çalışmalarımızı buraya taşımamız gayet doğal." ifadelerini kullandı. (AA)