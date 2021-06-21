İsveç'te parlamento güvensizlik oyu verdi; Löfven, muhalefetin görevden aldığı ilk Başbakan oldu

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İsveç'te parlamento, Başbakan Stefan Löfven'i güvensizlik oyu vererek görevden aldı.

Löfven, ülke tarihinde muhalefet milletvekilleri tarafından görevden alınan ilk başbakan oldu. Löfven'in istifa mı edeceğine yoksa erken seçime mi gideceğine karar vermesi için bir hafta süresi olacak.

Hassas koalisyon hükümetini yıkan güvensizlik oylaması milliyetçi İsveç Demokrat Parti'nin çağrısıyla yapıldı. Covid-19 kısıtlamalarına rağmen 349 milletvekilinin de katıldığı oylamada 181 vekil hükümete güven duymadığını belirtti. Hükümeti görevden almak için 175 oy yetiyordu.

Milliyetçi lider Jimmie Åkesson, "Löfven iktidarı zayıftı ve hiç göreve gelmemeliydi" dedi.