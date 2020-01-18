İsveç'te metro istasyonunun dev ekranında porno yayınlandı

İsveç'in güney kenti Kalmar'da tren istasyonda bulunan yolcular beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Perşembe günü, Kalmar istasyonunda yolculara bilgi veren dev bir ekranda yaklaşık 15 dakika boyunca pornografik içerikli bir video yayınlandı. Olay, ancak teknisyenlerin müdahalesi ile son buldu.

Euronews'in haberine göre, yaşanan olayla ilgili açıklama yapan İsveçli yetkili Karl-Johan Bodell, "Ekranda müstehcen içerikli yayın yapıldığını, çalışan bir otobüs şoförünün uyarmasıyla öğrendik. Bunun üzerine teknik ekip derhal müdahale edip yayına son verdi" diye konuştu.

Sorumluların en yakında zamanda tespit edilmesi iç soruşturma başlattıklarını belirten Boddel, böylesi durumların tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik önemlerinin alındığının altını çizdi.

Yerel basında olayın arkasında şirket çalışanlarından çok hackerlerin olabileceği ifade edildi. Fakat bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Geçen eylül ayında da Yeni Zelanda'nın Aukland kentinde bir mağazanın dev ekranında aynı şekilde pornografi yayınlanmıştı.

Kamuya açık alanlardaki ekranların hackerler tarafından ele geçirilmesi ve böyle yayınların yapılması, özellikle çocuklar buna maruz bırakılması ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi.