İsveç'te mahkeme, Koronavirüs korkusuyla 5 ay eve kapatılan 3 çocuğun ailesine dönmesine izin vermeyecek

İsveç'te aileleri tarafından yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmaları korkusuyla 5 ay boyunca eve kapatılan 3 çocuk sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındı ve evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğine karar verildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsveç'te 10 ve 17 yaşları arasında 3 çocuğun, Koronavirüs korkusu nedeniyle Mart'tan Temmuz başına kadar ebeveynlerinle yaşadıkları evden çıkmaları yasaklandı. Çocukların bu süre boyunca birbirlerinden de uzak tutulduğu belirtildi.

Mahkeme, çocukların bakımevine alınması ve evlerine geri dönmemelerine karar verdi. Çocukların avukatı Mikael Svegfors, çocukları eve kapatan ailenin İsveççe'yi anlamakta zorlandığını, Koronavirüs haberlerini geldikleri ülkenin haber kanallarından takip ettiğini ve o ülkede önlemlerin daha sıkı olduğunu söyledi.

Svegfors, "Olay tamamen dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların düşüncelerinin çatışması. Çocuklar bunun ortasında kaldı ve pandemi korkusunda hepimiz bir şekilde korkmalıyız" dedi. Svegfors, mahkemenin karar verirken çocukların faydasını gözettiğini söyledi.

Aile, çocukların evde eğitim gördüğünü söyledi ve 'eve kitleme' suçlamasını reddetti.

İsveç'ye yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 16 yaşından büyük öğrenciler için okullar kapanırken daha küçük yaştaki öğrenciler için okullar devam etti ve devam zorunluluğu sürdü. Risk grubunda olan aileler bile çocuklarını okula göndermedikleri takdirde sosyal hizmetlere şikayet edildi ve ceza ödedi.