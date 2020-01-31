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Sağlık

İsveç'te ilk Koronavirüs vakası

Vuhan kentinden tatilden dönen genç kadının durumunun iyi olduğu belirtildi

31 Ocak 2020 22:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında salgına dönüşen yeni tip Koronavirüs (2019-nVoC) vakasına İsveç'te de rastlandığı açıklandı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında yeni tip Koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.

Vuhan kentine turistik ziyaret gerçekleştiren genç kadının, 24 Ocak tarihinde öksürük şikâyetiyle İsveç'te hastaneye başvurduğu açıklandı.

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasında, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.

Çin'de etkili yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 222'ye ulaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 925'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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