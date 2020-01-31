İsveç'te ilk Koronavirüs vakası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında salgına dönüşen yeni tip Koronavirüs (2019-nVoC) vakasına İsveç'te de rastlandığı açıklandı.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesi'nde 20 yaşında bir kadında yeni tip Koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.

Vuhan kentine turistik ziyaret gerçekleştiren genç kadının, 24 Ocak tarihinde öksürük şikâyetiyle İsveç'te hastaneye başvurduğu açıklandı.



Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasında, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.

Çin'de etkili yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 222'ye ulaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 925'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.