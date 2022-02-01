İsveç'te bir şehir, sokaktaki izmaritleri toplamak için kargaları görevlendirmeyi planlıyor

İsveç’teki Södertälje isimli şehirde, sokaklardaki sigara izmaritlerini toplaması için kargaların görevlendirilmesi planlanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Stockholm yakınında yer alan Södertälje isimli şehirde, kargalar topladıkları izmarit başına küçük bir miktar yiyecek alarak, sokakları temizleme görevini üstlenecek.

Kargalarla temizlik metodunu bulan Corvid Cleaning isimli şirketin kurucusu Christian Günther-Hanssen “Kargalar, gönüllü bir işe koyulan yabani kuşlar.” dedi.

“Keep Sweden Tidy” isimli kuruluş, İsveç sokaklarında her yıl bir milyardan fazla sigara izmariti bırakıldığını söylüyor. Södertälje’de sokak temizliği için 20 milyon kron harcandığı belirtilirken Günther-Hanssen, kargalarla bu masrafın azaltılacağını söyledi.

Kargalarla temizlik projesinin deneme aşamasının başlatıldığı, başarılı olursa tüm şehirde uygulanacağı belirtildi.

Araştırmalar, Yeni Kaledonya kargalarının yedi yaşında bir insan kadar algılama yeteneğine sahip olduğunu, bu görev için uygun olabileceğini gösteriyor.

Günther-Hanssen kargalarla ilgili, “Kolay öğreniyorlar ve birbirlerinden öğrenme ihtimalleri de yüksek. Aynı zamanda kargaların yanlışlıkla çöp yeme ihtimali de daha düşük.” dedi.