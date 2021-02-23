İsveç'te bir adam, Rusya'ya "teknoloji endüstrisine dair hassas bilgileri satmakla" suçlanıyor

İsveç'te 47 yaşındaki bir adam, yüksek teknoloji endüstrisi içinde Rusya için casusluk yapmakla yargılanıyor.

Euronews'ta yer alan habere göre, ismi verilmeyen İsveçli şüpheli, Rus bir diplomata birkaç yıl boyunca hassas bilgileri sattığı için yargılanıyor. Şüphelinin sattığı bilgilerin İsveçli araba üreticisi Volvo ve ağır dizel motor üretimi firması Scania'yla ilgili olduğu iddia edildi.

Savcılar, şüphelinin elindeki bilgileri iş yerindeki bilgisayarından bir hafıza belleği aracılığıyla özel bilgisayarına aktardığını söyledi. Savcı Mats Ljyngqvist, "Eski iş yerlerinde danışman olarak çalışırken, Rusya'ya bilgi sağlamak için belge topladığını düşünüyorum. Verdiği bilgiler karşısında yüksek bir ücret aldı, bu da Rusların bu bilgilere verdiği değeri gösteriyor" dedi.

Şüpheli, Şubat 2019'da Rus diplomatla bir restoranda buluştuğu ve 2 bin 768 Euro aldığı sırada yakalandı. İsveçli yetkililer, söz konusu diplomatın diplomatik dokunulmazlığını kullandıktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.