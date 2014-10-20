İsveç sularında gizemli araç



İsveç, karasularında yabancı denizaltı faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine ordu hafta sonu helikopterler ve donanmaya bağlı gemilerle askeri operasyon başlatmıştı. Gizemli aracın arandığı operasyonun sonuçlarıyla ilgili pazar günü kamuoyuna açıklama yapıldı.

İsveç Donanması'ndan Amiral Anders Grenstad yabancı aracın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Fotoğrafta "yabancı bir gemi göründüğünü" belirten Grenstad bunun bir denizaltı ya da küçük bir denizaltı olabileceğini söyledi. Amiral Grenstad bunun motosiklet benzeri denizaltı aracı kullanan bir dalgıç da olabileceğini ifade etti.

Amiral Grenstad son günlerde yaptıkları gözlemlerin belli bir şablona uyduğunu belirterek son yıllarda düzenli olarak denizaltı aktivitelerinin kaydedildiğini belirtti. Grenstad “Bu bölgenin yabancı bir gücün ilgi alanına girdiği izlenimine sahibiz” diye konuştu.

Fotoğraf bir görgü tanığı tarafından çekildi. Fotoğrafın çekilmesinden kısa süre sonra şüpheli deniz aracı suya dalarak kayboldu.

Svenska Dagbladet gazetesi Rusça imdat çağrısının telsiz dinlemelerine takıldığını ve daha sonra da Kanholmfjärden Körfezi'nde bir denizaltının görüldüğünü yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı gizemli aracın bir Rus denizaltısı olabileceği yönündeki medyada çıkan haberleri yalanladı.