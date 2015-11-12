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Dünya
Deutsche Welle

İsveç sınır kontrollerine başlıyor

Dinmek bilmeyen sığınmacı akını liberal göçmen politikalarıyla bilinen İsveç'i de değişikliğe zorladı. Sınır kapılarında bugünden itibaren geçici sınır kontrollerine başlanıyor.

12 Kasım 2015 11:02


İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, bugün öğle saatlerinden itibaren yürürlüğe girecek sınır kontrollerinin ilk aşamada 10 gün sürmesinin planlandığını söyledi. Ygeman, gelişmelere bağlı olarak kontrol uygulamasının 20 gün daha uzatılabileceğini belirtti. Uygulama, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı İsveç'in Malmö şehrine bağlayan Öresund Köprüsü ve feribot limanlarında yoğunlaşacak.

'Diğer AB üyeleri de sorumluluk alsın'

Ülkesinin sığınmacı krizinin sorumluluğunu en çok omuzlanan ülke olduğuna dikkat çeken İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman, AB'nin diğer üyelerini de sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

10 milyonluk İsveç'e sığınmacı akını

Almanya ile birlikte sığınmacı akınının yöneldiği ülkelerin başında gelen İsveç, nüfusuna kıyasla en çok sığınmacıyı alan AB üyesi konumunda. İsveç hükümeti ülkeye bu yıl gelen sığınmacı sayısının 190 bini bulmasını bekliyor. Böylece 1990'lı yıllardaki rekorun iki katına ulaşılmış olacak. İsveç'in nüfusu 10 milyon civarında.

Sığınmacılara artık barınak garantisi verilemiyor

Kamuoyunda sığınmacı krizi nedeniyle dile getirilen eleştirilerin artması İsveç hükümetini zorluyor. İsveç Göç Bakanı Morgan Johansson, geçen hafta yaptığı açıklamada, sığınmacılara artık barınak garantisi veremeyeceklerini söylemişti. Sığınmacıların sobalı çadırlara yerleştirilmesi planlanıyor. Bazılarının da kış sporları merkezlerine ya da eğlence parklarında barındırılması öngörülüyor.

Şengen Bölgesi'nde sınır kontrolleri yeniden gündemde

Sığınmacılar Almanya üzerinden de İsveç'e ulaşıyor. Rostock, Rügen ve Travemünde'den Trelleborg'a, Kiel'den ise Göteborg'a feribot seferleri yapılıyor.

Şengen Bölgesi anlaşması kapsamında birçok AB ülkesinin kaldırdığı sınır kontrolleri sığınmacı kriziyle yeniden gündeme geldi. Almanya, Avusturya sınırında kontrollere başlamıştı.

İskandinav ülkeleri arasında 1950'li yıllardan bu yana sınır kontrolleri yapılmıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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