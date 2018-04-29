İsveç: Sığınma hakkı beklerken 'eroine sığınan' Afgan gençleri

İsveç'te sığınma başvurusunun sonucunu bekleyen 18 yaşından küçük ve yanında ailesi olmayan Afgan mültecilerin arasında uyuşturucu kullanımı giderek yaygınlaşıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2016 yılı içerisinde en az 1.000 sığınmacının eroin bağımlılığı tedavisi gördüğü belirtildi.

AFP haber ajansının araştırmasına göre, başkentin yaklaşık bir saat kuzeyinde bulunan üniversite kenti Uppsala'da da 18 yaşın altında olan ve yanında ailesi olmayan Afgan gençlerin arasında uyuşturucu kullanma oranı yüzde 10. Bu kentte reşit olmayan yaklaşık 1.000 Afgan genç yaşıyor.

Bu gençlerin sığınma başvurularının sonucunu beklerken, yaşadıkları stresten dolayı eroin gibi uyuşturucuları kullanmaya başladıkları tespit edildi.

İsveç'te sığınma başvurularının sonuçlanması ortalama olarak bir yıldan biraz daha uzun bir zaman alıyor.

Başvurusuyla ilgili kararı beklerken uyuşturucu kullanmaya başlayan 16 yaşındaki Mehdi, uyuşturucu kullanmaya başlamalarının nedenini sığınma başvurusuyla ilgili yanıt beklerken yaşadıkları sınır dışı edilme korkusu olduğunu anlattı.

Mehdi, hem gördüğü tedavi sonucu bağımlılığından kurtulan hem de sığınma başvurusu kabul edilen şanslı az sayıda kişiden biri.

Uzmanlar ise bu kırılgan grup içinde uyuşturucu kullanımında sınır dışı korkusunun yanı sıra travmatik geçmişlerinin de rol oynadığı görüşünde.

Uppsala Sosyal Hizmetler Direktörü Hilde Wiberg de birçok sığınmacının geçmişte yaşadıkları travmalar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu dikkat çekti.

Wiberg, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Kendinizi sığınma başvurusu sürecinde ve verilecek kararı bekleme aşamasında bulmak oldukça zor bir durum" dedi.

İsveçli yetkililer de sığınma başvurusu yapan gençlerin yaşadığı uyuşturucu sorununun farkında olduklarını ve bu kişilerin hem toplum hem de kendileri için bir tehdit oluşturacak düzeye gelmesini engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Eroin bulundurmak ya da kullanmak, sığınma başvurusunda olumsuz etki yaratan unsurlar arasında yer almıyor. Ancak yetkililerin esas endişesi, uyuşturucu kullanan gençlerin bu pahalı alışkanlığı finanse etmek için hırsızlık gibi suçlara yönelmeleri.

Bu durumda bu gençler sığınma hakkı elde etme şansını kaybederken, kentler de suç oranlarının artması riski ortaya çıkıyor.

İsveç'te mülteci statüsü almak için bekleyenlerin çoğunluğu Afgan göçmenlerden oluşuyor. Bu grupta sığınma başvurusunun kabul edilme oranı yüzde 80.

İsveç Göç Kurumu'nun verilerine göre, 2017 yılından bu yana 1.321 kişinin sığınma başvurusu incelendi ve bunların 200'ü reddedildi.