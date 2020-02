İsveç seçimlerinden en kârlı yabancı düşmanı parti çıktı

Ersin Arslan / Stockholm,10 Eylül (DHA) – Oy sayımının tamamlandığı, resmi olmayan sonuçlara göre İsveç’te dün yapılan seçimlerde en karlı parti, oyların yüzde 17.6 sını alarak üçüncü parti olan yabancı karşıtı İsveç Demokratları oldu.

Her iki bloğunda çogunluğu sağlayamadığı parlamentoda Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin başını çektiği \"Sol Blok\" 144, \"Sağ Blok\" ise 143 milletvekilliği kazandı. Her iki blokun aldıkları oy oranı sırasıyla yüzde 40.6 ve 40.3 oldu.

Seçim kampanyası süresince her iki blokun da hükümette işbirliği yapmayacağını açıkladığı yabancı karşıtı İsveç Demokratları kazandıkları 62 milletvekilliği ile yeni oluşacak parlementonun çalışmalarında kilit parti konumu kazandı.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi ile sağdaki Moderat (Ilımlı) Parti 2014 seçimlerine göre sırasıyla 12 ve 14 milletvekilliği kaybederek seçimlerin en çok kaybeden iki partisi oldu.

Sosyal Demokrat İşçi partisi bir önceki seçimlere göre 2.8 puan oy kaybıyla yüzde 28.4 oy alarak en büyük parti konumunu korudu.

Sağ blokun en büyük partisi Moderat Parti ise 3.5 puanlık oy kaybı ile oyların yüzde 19.8 ini alabildi.

Parlamento seçimlerine katılma oranı ise, 2014 seçimlerine göre bir puandan fazla gerileyerek yüzde 84.4 olarak gerçekleşti.

Sağ Blok partilerinin istifasını istediği Sosyal Demokrat İşçi Partisi Başkanı ve Başbakan Stefan Löfven ise oy sayımını izleyen partililere yaptığı konuşmada, \"Bu seçim, İsveç’te blok politikalarının sonu olmuştur\" dedi ve yeni parlamento toplanana kadar Başbakanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.