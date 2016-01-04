İsveç Schengen'i fiilen askıya aldı, Danimarka sınırında kontrol başladı

Mülteci krizi Avrupa’da serbest dolaşımı tehdit etmeye devam ediyor. Üye birçok ülke birlik politikalarıyla çelişen düzenlemeleri hayata geçiriyor. İsveç dün gece yarısından itibaren Danimarka sınırında kontrollere başladı. Bunun üzerine Danimarka da Almanya sınırında kontrollere başlayacağını açıkladı. Birçok uzman söz konusu kontrollerin AB’nin temel değerlerinden biri olan Schengen Anlaşması’nın kökünü kazıdığını savunuyor.

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen bugün yaptığı basın toplantısı ile Almanya sınırında kontrollerin resmen başladığını açıkladı. Başbakan Rasmussen en son yılbaşı konuşmasında konuya değinmiş ve gerekli görmeleri halinde kontrollerin yeniden başlayabileceğini ifade etmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İsveç de bugün itibariyle Danimarka sınırında kontrollere başladı. İsveç ve Danimarka hükümetlerinin aldığı bu kararla birlikte uzun zamandan bu yana Schengen Anlaşması kapsamında serbest dolaşım hakkından istifade eden İskandinavlar artık bu haktan mahrum kaldı. Schengen Anlaşması’nın geleceği de tehlikeye girdi.

İsveç bir süre önce artan mülteci akınını yavaşlatabilmek için bir dizi önlemi hayata geçirdi. Söz konusu önlemler arasında en çok tartışılanı güneydeki komşusu Danimarka sınırında kimlik kontrolü olmuştu. Söz konusu adım, birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Öte yandan İsveç hükümeti ise başta Danimarka olmak üzere AB üyesi ülkelerin mülteciler konusunda üzerine düşen görevi ifa etmediğini ileri sürerek sınır kontrollerinin yeniden başlatılmasına mecbur kaldıklarını ifade etmişti.

DANİMARKA DA ALMANYA SINIRINDA KONTROLE BAŞLAYACAK

Bir süre öncesine kadar İsveç’i aldığı karardan dolayı sert bir dille eleştiren Danimarka hükümeti bugün ise Almanya sınırında kontrollere başladığını açıkladı.

Entegrasyon Bakanı Inger Stöjberg, Adalet Bakanı Sören Pind ve Ulaşım Bakanı Hans Christian Schmidt ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştiren Başbakan Lars Lökke Rasmussen kararı kamuoyuna açıkladı.

"İSVEÇ'İN KARARI NEDENİYLE MECBUR KALDIK"

Başbakan Rasmussen, “Bu çok büyük bir adım. Aldığımı bu karar Avrupa’ya yönelik mülteci akınının bir neticesi olarak görülmeli.” dedi. Rasmussen, Kopenhag‘da düzenlediği basın toplantısında, İsveç hükümetinin Danimarka sınırında kontrollere başlamasının ardından buna mecbur kaldıklarını kaydetti.

Eylülden bu yana 91 bin mültecinin Danimarka’ya geldiğini bunlardan 13 bin tanesinin iltica başvurusu yaptığını belirten Başbakan Rasmussen, geri kalanın muhtemelen İsveç ve Norveç’e gittiğini söyledi.

İKİ ÜLKEYİ BAĞLAYAN KÖPRÜDE KONTROL

Tren, otobüs veya feribotla Oresund Köprüsü'nü geçmeye çalışanlar gerekli seyahat belgeleri olmaması durumunda engellenecek.

İsveç'in Malmö ve Lund şehirlerini Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a bağlayan Oresun Köprüsü'nden her gün binlerce kişi geçiyor.





İsveç'e trenle seyahat edenler de kimlik kontrolünden geçmek için Kopenhag Havaalanı'nda tren değiştirmek zorunda kalacak.

İsveç radyosu, uygulamaya konan yeni kurallar çerçevesinde Kopenhag'ın Kastrup Havaalanı'ndaki tren istasyonlarındaki bir platform etrafına çit örgü yerleştirildiğini bildirdi.





Kopenhag'ın tren istasyonundan Oresund Köprüsü aracılığıyla İsveç'e doğrudan seyahat edilemeyecek.



Demiryolu şirketleri de İsveç'e seferlerin sayısını azaltıp mevcut seferlerde de gecikmeler olabileceği uyarısında bulundu.