Türkiye'ye Schengen vizesi kalkıyor mu?



Reuter haber ajansı zirvenin taslak sonuç bildirgesine ulaştı. Taslak sonuç bildirgesine göre AB Türkiye'ye sığınmacı kriziyle mücadele için ilk aşamada 3 milyar euro kaynak sağlamayı planlıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin yol haritasına uyması koşuluyla Türk vatandaşlarından Schengen vizesi istenmesine son verilebileceği vurgulanıyor. Bildirgede ayrıca AB ve Türkiye arasında düzenli zirve yapılması planlanırken, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakarelerinde yeni başlığın Aralık ayında açılabileceği, önümüzdeki yılın ilk aylarında da diğer başlıkların ele alınacağı kaydediliyor.

Juncker'in açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Brüksel'de yapılacak AB- Türkiye Zirvesi öncesinde Bild am Sontag gazetesine demeç verdi. Juncker, Türkiye ile yakın ilişkiler kurulmasına önem verdiğini belirterek, "Türkiye ile olan ilişkilerimizi, akut hale gelen mülteci krizinden bağımsız olarak da derinleştirmek istiyoruz" dedi.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin iki tarafa da yarar sağlayacağını vurgulayan Komisyon Başkanı, "Türkiye'yi ekonomik alanlar, enerji, hukuk ve insan hakları konularında Avrupa standartlarına hızla ulaşması için desteklersek, bundan hepimiz yarar sağlarız" diye konuştu. Juncker, Türkiye'nin sadece destek değil, saygı da hakettiğini sözlerine ekledi.

Roth'dan basın özgürlüğü vurgusu

Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise Türkiye'de özellikle basın özgürlüğüne yönelik baskıları eleştirdi. Federal Meclis Başkan Vekili, Yeşiller Partili Claudia Roth aynı gazeteye yaptığı açıklamada, "Türkiye'de basın özgürlüğü mahkum ediliyor. Demokrasiden uzaklaşılan bu süreç karşısında suskun kalmak bizim çıkarlarımız açısından da dramatik bir tehlikeye dönüşebilir" dedi.

Davutoğlu'ndan zirve açıklaması

Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu zirvenin yapılacağı Brüksel'e gitmeden önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında 11 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye- AB Zirvesi'nin gerçekleşeceğini belirterek, Brüksel'de mülteci krizine yönelik ortak çözüm yolları aranacağını dile getirdi.

Bugünkü zirvede AB ile Ankara arasında mülteci krizinin çözümüne yönelik ortak bir eylem planı oluşturulması hedefleniyor. AB, Türkiye'den Suriyeli sığınmacıları denetimsiz bir şekilde, doğrudan Avrupa'ya yönlendirmemesini talep ediyor. Buna karşın AB'nin Türkiye'ye vaadedilen vize kolaylığını daha erken uygulamaya geçireceği, üyelik müzakerelerine hız vereceği ve mülteciler için 3 milyar euro yardımda bulunacağı ifade ediliyor.