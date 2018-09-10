İsveç sandık başında: Göç karşıtı İsveçli Demokratlar oyunu artırabilir

İsveç bugün yerel ve genel seçimler için sandık başında. Kamuoyu araştırmaları, göç karşıtı kampanyasıyla öne çıkan aşırı sağcı İsveçli Demokratlar Partisi'nin bu seçimlerde oylarını artırabileceğine işaret ediyor.

Seçimlerde ne iktidardaki Sosyal Demokratlar ne de merkez sağdaki Ilımlı Parti'nin çoğunluğu alması bekleniyor.

2015'te Avrupa'ya göç akınının yükselişe geçmesiyle ülkede göçmenlerle ilgili kaygılar artmış, İsveçli Demokratların oyunda hızlı bir artış gözlemlenmişti.

Sekiz yıl önce Meclis'e giren partinin, oyların yüzde 20'ye yakınını alarak bu seçimlerde Sosyal Demokratlardan sonra ikinci gelmesi bekleniyor.

Oy verme işlemi sonrasında gazetecilere konuşan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokratlar'ın lideri Stefan Lofven de, İsveçli Demokratların lideri Jimmie Akesson da, sert söylemlerini sürdürdü.

Lofven, "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelediği İsveçli Demokratların hükümetini etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

İsveçli Demokratların lideri Jimmie Akesson ise, devlet televizyonu SVT'yi partisinin göçle ilgili bazı beyanlarına yeterince yer vermeyerek sandık sonuçlarını etkilemeye çalışmakla suçladı.

Ülkede ekonomik gelişme sürüyor, işsizlik oranı da düşük.

Ancak göç konusu geleceğe dönük kaygılara neden oluyor. Seçim kampanyaları da büyük oranda bu konu etrafında şekillendi.

Ülkede bazı kesimler şiddet olaylarından kaygılı. İsveçli Demokratlar da, ülkedeki silahlı saldırıları göçmenlerle ilişkilendiriyor. Ancak bu konuda güvenilir sayısal veriler mevcut değil.

2014'teki seçimlerde aşırı sağcı İsveçli Demokratlar koltuk sayısını iki kat artırdı ve bu seçimlerde de koltuk sayısını iki kat artırabileceği tahmin ediliyor.

Göç karşıtı partiler, geçtiğimiz yıllarda bazı diğer Avrupa ülkelerinde de desteğini artırdı.

2015'te Danimarka'da düzenlenen seçimlerde aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi oyların yüzde 21'ini alırken, Almanya'da da geçen yılki seçimlerde aşırı sağcı mülteci ve yabancı karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 12'sini kazandı.