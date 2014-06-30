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Dünya

İsveç prensinin 'çıplak model'le nişanlanması tartışmaya yol açtı

İsveç, çıplak modellik yapan ve ekranda seks yapılan Paradis Hotel yarışmasıyla tanınan yeni prensesin eski pozlarını konuşuyor

30 Haziran 2014 11:21

İsveç Kralı Carl Gustav'ın oğlu 35 yaşındaki Prens Philip, evliliğe ilk adımını atarak Paradis Hotel adlı yarışmada isim yapan Sofia Hellqist ile nişanlandı. Bu nişan İsveç'te tartışmaya yol açtı.

Erkek dergisi Silitz'e çıplak modellik yapan ve yarışmacıların birbiri ile açık ekranda seks yaptığı Paradis Hotel yarışmasından tanınan Sofia Hellqist ile 2010 yılında tanışan Prens Philip, düğünün 2015 yılı yaz aylarında yapılacağını söyledi. Sofia Hellqist ise medyada yer alan açık seçik fotoğrafları için "Bugüne kadar yaptıklarımdan pişman olduğumu söylemek zor. Daha önce yaptıklarımı savunmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ama bugün hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum" dedi.

Prens Philip, Sofia'nın evlenme teklifine 'Evet' demesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Şu anda çok iyi anlaşıyoruz ve çok mutluyuz. Sofia bugün benimle evlenmeyi kabul etti. Yani beni koca olarak tercih etti. Biraz heyecanlayız o kadar" dedi.

Kral Gustav oğlunun 2015 yılı yaz aylarında evlenebileceğini kendisine bildirdiğini söyledi. Tüm açıklamalara rağmen, İsveç'te yeni Prenses Sofia'nın geçmişi hararetli şekilde tartışılırken, medya da Sofia'nın seksi pozlarını yayınlamaya başladı. 

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