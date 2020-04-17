İsveç Prensesi Sofia, Koronavirüs'le mücadele için gönüllü olarak hastanede çalışacak

3 günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, Koronavirüs'le mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prenses doğrudan hastalarla temasta olmayacak.

Prens Carl-Philip'le evli İsveç Prensesi Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde Koronavirüs'le mücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.

80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, Koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak.