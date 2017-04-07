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BBC Türkçe

İsveç polisi: Stockholm'deki 'kamyonlu saldırıda' en az 2 kişi öldü

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kamyonun şöförü aracını yayaların üstüne sürdü. İsveç polisi en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Halka kent merkezinden uzak durma çağrısı yapıldı.

07 Nisan 2017 19:28

İsveç'in başkenti Stockholm'ün merkezinde bir kamyon şöförü aracını büyük bir mağazanın önündeki yayaların üstüne sürdü.

İsveç polisi en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananlar da olduğunu açıkladı.

Polis halka kent merkezinden uzak durma çağrısı yaptı.

Olayın bir "terör saldırısı" olup olmadığı değerlendiriliyor.

Bölgede silah sesleri duyulduğu bildiriliyor.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, bazı kişileri İsveç'te birçok şubesi olan Ahlens adlı mağazanın önünde yerde yatarken gördüklerini söyledi.

Yerel saatle 15:00 civarında olayın meydana geldiği Drottninggatan (Kraliçe Caddesi) trafiğe kapalı bir alan ve Stockholm'ün en işlek caddelerinden biri olarak biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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